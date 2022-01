Incidente all'uscita del tunnel del Barro, riaperta la SS36 in direzione Milano

Ennesimo incidente sulla Statale 36,. Il tamponamento è avvenuto intorno alle 6 sulla carreggiata Sud nel tratto Civate-Suello, all'uscita del tunnel del Monte Barro, coinvolgendo più veicoli. Nello scontro sono rimasti coinvolti un uomo di 38 anni e una donna di 40.

Sul posto si sono mobilitati i soccorritori: l'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello e la Croce rossa di Lecco, con l'ausilio di un'automedica. Inizialmente le condizioni delle due persone sono sembrate gravi, successivamente per entrambi è seguito il trasporto all'ospedale Manzoni in codice giallo. Intervento di Polizia stradale e Vigili del fuoco.

A causa dell'incidente Anas ha temporaneamente chiuso la carreggiata in direzione Milano al km 44,900 all'altezza di Civate, inviando sul posto le sue squadre di tecnici per la gestione dell'evento e per ripristinare la viabilità ordinaria nel più breve tempo possibile. La carreggiata è stata liberata intorno alle 9. Il sinistro ha avuto ripercussioni sul traffico, formando lunghe code tra Lecco e Civate in entrambi i sensi.