Incidente nella notte: sbanda con l'auto all'uscita della Meridiana, 50enne in ospedale

Intervento dei soccorritori nella notte di venerdì 15 ottobre. Poco prima delle ore 23 i volontari di Lecco Soccorso e un'automedica hanno raggiunto la rampa che collega la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga" alla zona del Caleotto: stando a quanto appreso da fonti Areu, il 53enne alla guida del mezzo avrebbe perso il controllo dello stesso, andandosi a scontrare così con la parte laterale della galleria.

Soccorso in codice rosso, l'uomo è stato trasferito in codice verde, quindi in condizioni non preoccupanti, presso il vicino ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è arrivato intorno alle 23.30.