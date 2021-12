Statale 36: incidente ad Abbadia, si viaggia su una sola corsia

Disagi nella mattinata di domenica 19 dicembre per un incidente avvenuto nel Basso Lago. Sulla Strada Statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” è stato provvisoriamente istituito il restringimento della carreggiata in direzione Sud, con chiusura della corsia di sorpasso e transito consentito sulla corsia di marcia, in corrispondenza del km 58,180 ad Abbadia Lariana. Il provvedimento si è reso necessario a seguito di un incidente che ha coinvolto due autovetture in corrispondenza della galleria “Borbino”.

La normale circolazione sarà ripristinata appena possibile, fa sapere Anas, a seguito della rimozione dei veicoli incidentati e della pulizia del piano viabile.

L'incidente

L'allarme è scattato alle 9.49 quando sono stati attivati i soccrsi, in codice giallo, proprio per l'incidente che ha coinvolto due vetture e seu persone, tutti giovani d'età compresa tra i 21 e i 36 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica oltre ai Vigili del Fuoco e alla Polizia stradale di Lecco. I feriti hanno ricevuto le prime cure, ma le loro condizioni non destano particolari preoccupazione, tanto che le due ambulanze stanno operando rispettivamente in codice giallo e codice verde.