Statale 36: incidente tra Abbadia e Lecco, coinvolte due persone

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", questa volta in direzione Milano e nel tratto compreso tra Abbadia Lariana e Lecco, precisamente lungo la rampa che porta verso la galleria San Martino. Intorno alle 22.30 di lunedì 19 luglio due autovetture si sono scontrate per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia Stradale chiamati a intervenire per l'esecuzione dei rilievi.

Ferite lievi

Per le persone alla guida dei due mezzi, una donna di 28 anni e un uomo di 48, si è reso necessario l'intervento dei sanitari: sul posto si sono portati i volontari di Lecco Soccorso e del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, che hanno eseguito l'intervento di primo soccorso e trasferito i due in ospedale in codice verde. Allertati anche i pompieri del Comando Provinciale di Lecco.