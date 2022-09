Si ribalta in galleria con l'auto alle prime luci dell'alba: paura per un 22enne

Paura per un 22enne a causa di un incidente avvenuto all'alba di venerdì 2 settembre. Qualche minuto dopo le 6 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto capitato all'interno della galleria Scoglio, lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" tra Lierna e Fiumelatte, in direzione nord. I volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, un'automedica, la Polizia Stradale, il personale di Anas e i Vigili del Fuoco sono stati inviati in codice rosso sul posto e, dopo aver liberato il giovane dall'abitacolo, si sono dedicati alle cure.

I soccorsi

Stabilizzato, il giovane è stato caricato sopra l'automezzo del personale sanitario mandellese ed è stato trasferito presso il pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti del caso: il ragazzo è stato valutato e ricoverato in codice giallo.