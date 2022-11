Perde il controllo dell'auto e sbatte contro il muro della galleria: 30enne ricoverato

Personale di soccorso al lavoro lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" durante la tarda serata di domenica 20 novembre per un incidente. Intorno alle 22.15 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato nell'Alto Lago i volontari della Croce Rossa di Colico, gli agenti della Polizia stradale di Bellano e i vigili del fuoco: un 30enne ha perso il controllo della propria automobile all'interno della galleria Villatico, nel territorio comunale della città colichese, andando a sbattere contro lo pareti della stessa.

Arrivati sul posto in codice giallo, i soccorritori hanno operato in favore del giovane, trasferendolo poi via terra presso l'ospedale: al Pronto soccorso è stato accettato in codice verde, di conseguenza in condizioni non preoccupanti.