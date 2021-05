Statale 36: grave incidente in direzione Lecco, soccorsi in codice rosso

Traffico in forte sulla carreggiata nord della Strada Statale 36. Intorno alle 14.45 un motociclista di 47 anni, sarebbe caduto dal mezzo su cui stava viaggiando all'altezza dell'uscita di Suello. Le sue condizioni sarebbero serie: il personale medico è stato inviato sul posto da Lecco, a bordo di un'automedica, e dalla Croce Verde di Bosisio Parini in codice rosso.

Trasportato in ospedale

L'uomo è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasportato presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco in codice giallo, quindi non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai tecnici di Anas, si sono portati anche gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso.