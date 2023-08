Pedone investito sulla Statale 36: condizioni gravissime, traffico bloccato

Sono stati immediatamente allertati i soccorsi in codice rosso. Dall’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) sono state inviate 2 ambulanze, l’auto medica e l’elisoccorso. Sul posto anche gli agenti della Polstrada di Lecco e di Milano ai quali spetterà ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Dalle informazioni fornite da Areu ad avere la peggio il pedone trasferito in codice rosso in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza. Il ferito, come riferito da MonzaToday.it, ha riportato il trauma cranico, del torace, del bacino e dell’arto inferiore.

Meno gravi le condizioni degli altri 3 feriti. Una donna di 29 anni, alla guida dell’auto, ha riportato un trauma minore al collo ed è stata trasferita in codice verde all’ospedale di Desio; traumi minori anche per il 28enne trasportato nel nosocomio di Desio per gli accertamenti del caso. Per l’altro conducente, un uomo di 38 anni, non è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Inevitabili le ripercussioni sul traffico: lungo la tratta si sono subito create lunghe code.