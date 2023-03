Maxi tamponamento sulla Statale 36, il traffico va in apnea

Maxi tamponamento lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Durante il primo pomeriggio di sabato 11 marzo ben quattro autoveicoli sono venuti a contatto all'altezza del ponte Manzoni in direzione Milano, causando notevoli rallentamenti che hanno danneggiato chi viaggiava in uscita da Lecco; fortunatamente non si registrano feriti, anche se è servito vario tempo ai tecnici del Cos di Anas per rimuovere i quattro veicoli coinvolti nel sinistro stradale.

L'incidente sulla Lecco-Ballabio

Un secondo incidente si è verificato intorno all 13.30 lungo la SS36 racc, ovvero la nuova Lecc-Ballabio, in direzione nord e all'interno della galleria che permette di raggiungere l'ospedale Manzoni: coinvolte delle automobili e tre persone, raggiunte in loco dai volontari di Lecco Soccorso per le prime cure del caso.