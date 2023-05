Incidente sulla Strada Statale 36. Poco dopo il mezzogiorno di venerdì 12 maggio ben quattro veicoli si sono scontrati lungo il ponte Manzoni, in direzione Milano: da chiarire la dinamica del sinistro stradale, al vaglio degli agenti della Polizia Stradale, ma sarebbero almeno due le persone coinvolte in maniera più seria; si tratta di un ragazzo di 18 anni e di una donna di 83 anni, raggiunti dai volontari della Croce Rossa di Casatenovo: la donna è stata portata in codice giallo all'ospedale di via dell'Eremo. Sul posto anche il personale di Anas.

Lungo la strada si sono venute a fermare delle lunghe code per chi è diretto fuori da Lecco.