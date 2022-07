Statale 36: incidente a Molteno, code verso la Brianza e Milano

Serio incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 16.30 di mercoledì 13 luglio si è verificato un sinistro stradale nella tratta compresa tra Bosisio Parini e Molteno, in direzione sud, lì dove si trova l'uscita per via Don Luigi Monza: stando alle poche informazioni raccolte fino a questo momento, sono quattro le persone coinvolte nel sinistro, tra cui una donna di 37 anni e un maschio di 41 anni, soccorsi dai volontari di Lariosoccorso Erba da un'autoinfermieristica, chiamate a intervenire in codice rosso. In un secondo momento ai feriti è stato attributo, invece, un codice giallo, di media gravità: entrambi, stando a quanto riferito da fonti Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, hanno rimediato delle contusioni di lieve entità e sono stati trasferiti all'ospedale di Erba; illesi gli altri due coinvolti.

Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale di Milano e i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Lecco. Coinvolto anche un mezzo pesante.

Lunghe le code per chi esce da Lecco, viaggiando verso la Brianza e Milano.