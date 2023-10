Schianto sulla Statale 36: traffico in tilt in Brianza

Serio incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 15.45 è stato segnalato il sinistro che vede protagonisti vari autoveicoli all'altezza di Molteno, in direzione Lecco. Secondo quanto appreso da LeccoToday.it, un'automobile sarebbe stata colpita nella parte frontale, mentre un'altra sarebbe rimasta incastrata tra il guardrail e un tir lungo la corsia di sorpasso.

Sono in formazione delle lunghe code che raggiungeranno rapidamente una lunghezza considerevole. Allo stato attuale non è stato comunicato l'intervento di ambulanze e mezzi di soccorso, ma fortunatamente non sarebbero presenti feriti gravi.

Articolo in aggiornamento.