Cade con la moto sulla Statale 36: chiusa la galleria del San Martino

Grave incidente nel pomeriggio di sabato 14 maggio. Un motociclista è rimasto seriamente ferito dopo essere caduto con la sua motocicletta mentre era in viaggio lungo la Strada Statale 36, in direzione sud e all'interno della galleria San Martino, al chilometro 52. Secondo quanto riferito da fonti Anas, l'incidente sarebbe avvenuto in maniera autonoma e ha richiesto l'intervento in codice rosso da parte del personale di soccorso: Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ha inviato sul posto i volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario, unitamente a un'automedica e all'elisoccorso di stanza a Villa Guardia (Como).

A causa dell'incidente, il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Milano. Gli automobilisti possono utilizzare l’uscita ‘Lecco nord’. In corso i rilievi della Polizia stradale, inviati sul posto anche i pompieri che fanno capo al Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecco.