Serio incidente in Brianza: cinque feriti, sei chilometri di coda

Serio incidente lungo la trafficata Strada Statale 36. Poco prima delle 17 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il sinistro avvenuto, in direzione sud, all'altezza dello svincolo per la frazione Fornaci di Briosco: sei i chilometri di coda, che partono all'altezza di Costa Masnaga e rendono decisamente lunghi i tempi di attesa per chi viaggia lungo la tratta.

Lo schianto tra auto ha coinvolto cinque persone - di età compresa tra i 28 e i 59 anni -: sul posto, in codice rosso, si sono portati i volontari della Croce Bianca di Giussano, della Croce Bianca di Besana Brianza e della Croce Verde di Bosisio Parini, supportati da un'automedica; i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice verde. Rilievi affidati alla Polstrada, al lavoro anche i tecnici di Anas.