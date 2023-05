Nuovo scontro sulla Statale 36, ferite due persone

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36, ancora una volta all'altezza del ponte Manzoni. Poco dopo le 8.30 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per il sinistro avvenuto in direzione Lecco: lo scontro avrebbe coinvolto due mezzi e avrebbe provocato il ferimento di due persone, due uomini di 36 anni. Subito sono stati mobilitati i volontari della Croce San Nicolò, scattati in codice giallo: le due persone sono state trasferite in ospedale con delle lesioni lievi.

Sul posto si sono portati anche gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici di Anas; allertati anche i Vigili del Fuoco del vicino comando provinciale di Lecco. Disagi importanti per chi viaggia verso la città capoluogo, con il tunnel del Monte Barro che risulta essere completamente bloccato.