Statale 36 parzialmente bloccata. Due auto si sono scontrate all'altezza del Ponte Manzoni, in direzione nord, e questo ha provocato forti rallentamenti anche lungo la corsia d'immissione che sale da Pescate e all'interno del paese rivierasco stessa. Stando a quanto appreso, la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i sanitari della Croce San Nicolò per soccorrere un uomo di 49 anni, stabilizzato e trasferito presso l'ospedale Manzoni in codice verde.

Come detto in apertura di articolo sono svariati i veicoli incolonnati, anche all'interno della galleria del Monte Barro.

Incidente in Brianza

Nel pomeriggio due ragazze di 13 e 16 anni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto lungo la medesima arteria, ma in direzione sud e a Costa Masnaga: le due coinvolte sono trasferite in codice verde presso l'ospedale di Erba dai sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini.