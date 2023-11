Incidente sulla Statale 36: chiuso un pezzo di strada

Mattinata di passione lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 7.30 di giovedì 16 novembre si è verificato un incidente stradale nella zona di Costa Masnaga, in direzione Lecco, dopo l'uscita per Nibionno. Scarne le informazioni attualmente a disposizione, ma non è segnalata la presenza di feriti: in loco si sono portare due pattuglie della Polstrada, unitamente al personale di Anas. Chiusa anche una delle due corsie.

La coda è, ovviamente, molto lunga e parte all'altezza di Verano Brianza (Monza). Lunghi rallentamenti, quindi, per chi cerca di viaggiare verso il capoluogo lecchese.

Incidenti a Colico e Dervio

Intorno alle 9.30 si è verificato un nuovo incidente nell'Alto Lago lecchese, nella zona del Trivio di Fuentes (Colico): nello scontro tra auto sono rimasti feriti un uomo di 51 anni e una donna di 26 anni, raggiunti in loco dai volontari del Soccorso Bellanese, dalla Polstrada e dai tecnici di Anas.

Segnalato un sinistro di lieve entità anche a Dervio (km 80+200), in direzione nord, che ha portato alla chiusura della corsia di sorpasso.