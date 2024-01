Tamponamento lungo la Strada Statale 36. Poco prima delle 20 di mercoledì 17 tre auto sono venute a contatto a poca distanza dalla corsia di accelerazione che collega via della Pergola e la Lecco-Ballabio all'arteria principale, in direzione sud. Uno degli automezzi coinvolti sarebbe particolarmente segnato dall'incidente. Sul fronte viabilistico si sono formare le canoniche code per chi viaggia in direzione Milano.

Una donna di 50 anni è stata interessata dalle cure dei sanitari della Croce Rossa di Lecco, inviati in codice giallo dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza.