Incidente sulla Statale 36, a Lecco è il solito caos

Incidente sul ponte Manzoni, Lecco va in tilt. È uno schema già noto quello applicato alla città nella mattinata di venerdì 17 novembre: nella notte un camion ha perso il carico mentre era in viaggio in direzione nord; nonostante l'intervento della ditta incaricata e del personale Anas, la situazione è rimasta critica, con mezzi incolonnati sin da Abbadia Lariana e all'interno della galleria del Monte Barro. Colpito anche un pannello luminoso che fornisce le indicazioni ai mezzi in transito: richiesta la verifica della condizioni con il cestello.

Chiusa una delle corsie dalla Polstrada di Bellano.