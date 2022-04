Paura nella notte: si ribalta con l'auto, 65enne soccorso d'urgenza

Soccorritori al lavoro nella notte tra Pasquetta e martedì 19 aprile. Intorno all'1.30 i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, un'automedica, la Polizia Stradale, i tecnici di Anas e i Vigili del fuoco si sono portati lungo la Stradata Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga": qui, all'altezza dello svincolo posto in direzione sud che collega la principale arteria del nostro territorio a via Borima, tratto al confine tra Civate e Suello, un 65enne è rimasto ferito in seguito a un incidente stradale.

I soccorsi

Stando a quanto appreso, l'uomo si sarebbe rovesciato con la propria autovettura all'interno della corsia di decelerazione. Arrivati sul posto in codice rosso, i soccorritori hanno stabilizzato il 65enne e l'hanno trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale "Manzoni" di Lecco.



Il tratto interessato dall'incidente