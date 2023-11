Nuovo incidente lungo la trafficata Strada Statale 36. Intorno alle 8.15, quindi nell'ora di punta per il traffico veicolare, si è verificato un sinistro all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione nord: lo scontro avrebbe provocato il ferimento di quattro persone - di 25, 41, 56 e 59 anni -, soccorso dai sanitari della Croce Verde di Bosisio Parini allertati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, mentre la gestione della sicurezza stradale è stata affidata alla Polstrada. Le condizioni non sarebbero fortunatamente preoccupanti.

I tecnici di Anas sono stati obbligati a chiudere una corsia, generando così lunghe code per chi viaggia dalla Brianza in direzione Lecco.