Problemi lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno 11 di venerdì 22 marzo è stato lanciato l'allarme per un furgone andato in avaria nel tratto di Abbadia Lariana che si trova a poca distanza dallo svincolo per la Strada Provinciale 72, in direzione nord: sul posto sono stati inviati, dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, i sanitari della Croce San Nicolò di Lecco unitamente alla Polstrada.

I volontari si sono presi carico di un uomo di 43 anni, trasferito in codice verde presso l'ospedale di Lecco. Il traffico, nonostante la problematica, non ne starebbe risentendo in maniera sensibile.