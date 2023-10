Scontro alla fine della Statale 36: un ferito

Incidente lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 10.30 di domenica 22 ottobre si è verificato un sinistro lungo la rampa che permette d'immettersi, in direzione nord, sulla frequentata arteria viabilistica all'altezza del Trivio di Fuentes, al confine tra le province di Lecco, Como e Sondrio. Il tamponamento, fortunatamente non grave, ha causato il ferimento di una persona di 72 anni: allertati da Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, i sanitari della Croce Rossa di Colico l'hanno stabilizzato e trasportato presso l'ospedale di Gravedona per il ricovero avvenuto in codice verde.

Per l'esecuzione dei rilievi sono stati inviati gli agenti della Polstrada.