Sbatte contro il muro della Statale 36: ragazza finisce in ospedale

Incidente all'alba di domenica 23 giugno. Intorno alle 5 del mattino la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incidente avvenuto all'interno della galleria San Martino, in direzione nord, lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga": secondo quanto appreso, il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma e ha reso necessario l'intervento della Croce Rossa di Lecco.

Giunti sul posto, i sanitari hanno stabilizzato le condizioni della 19enne e l'hanno preparata per il trasporto in ospedale: la ragazza è stata ricoverata in codice gialla presso il nosocomio Manzoni di Lecco.