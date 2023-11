Nuovo incidente lungo la frequentatissima Strada Statale 36. Un mezzo pesante e un veicolo leggero si sono scontrati all'interno della galleria San Martino che scorre sotto Lecco, in direzione nord, e questo sta creando notevoli problemi alla viabilità cittadina: le code si allungano fino all'inizio della galleria che taglia il Monte Barro. Sul fronte sanitario, sono tre le persone coinvolte nel sinistro: si tratta di una donna di 22 anni e di uomini, di 37 e 48 anni. Di loro si è occupata la Croce Rossa di Lecco, inviata in loco dalla centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza insieme a una pattuglia della Polstrada e al personale di Anas.Â

Scattati in codice rosso, i soccorritori si sono occupati dei feriti: non è stato necessario trasportarli in ospedale per ulteriori accertamenti.