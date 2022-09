Incidente nella galleria del San Martino: paura per un motociclista

Incidente lungo la Strada Statale 36 nel corso della mattinta di venerdì 23 settembre. Intorno alle 8.30, ora di punta per il traffico visto il sommarsi degli orari d'ingresso di scuole e uffici, si è registrato un sinitro all'interno della galleria San Martino, in direzione Milano, all'altezza della gettonata uscita per il centro commerciale "Meridiana", anche nota come "Lecco Centro". Stando alle informazioni raccolte, si sarebbe verificato un contatto tra un'autovettura e una moto in transito nella medesima zona sulla quale era in viaggio un 39enne: la chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha permesso l'invio in loco di una squadra dei Volontari del Soccorso di Calolziocorte, che si è interessata alle condizioni dell'uomo.

Chiusa l'uscita per Lecco Centro

Lo stesso, apparso in buone condizioni, non è stato ricoverato in ospedale per accertamenti. Il traffico in transito nella zona, nel frattempo, è stato diretto diretto dagli agenti della Polizia Stradale, che hanno disposto la temporanea chiusura dell'uscita anche per compiere i rilievi.