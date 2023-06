Serio incidente tra le gallerie Fiumelatte (Varenna) e Scoglio (Lierna), lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 15.20 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata da una chiamata proveniente dal numero unico per le emergenze - Nue, 112: un motociclista, per cause in accertamento da parte della polizia locale, sarebbe caduto all'imbocco della galleria Scoglio dopo l'incidente con un'automobile.

Non solo: come visibile anche a moderata distanza, si √® venuto a creare un principio d'incendio che ha colpito l'auto e ha richiesto la chiusura della galleria in entrambi i sensi di marcia.¬†I mezzi in viaggio verso Lecco vengono deviati verso la Strada Provinciale 72 a Bellano;¬†la strada √® stata poi parzialmente riaperta con transito sulla sola corsia di sorpasso.¬†Il personale di Anas √® sul posto per la gestione della viabilit√† e per il ripristino della normale circolazione nel pi√Ļ breve tempo possibile.

In loco sono stati inviati - in codice giallo - anche i vigili del fuoco, i volontari del Soccorso Bellanese e un'automedica. Dal Comando di Lecco sono stati inviati tre camion: un'autopompa serbatoio scattata da piazza Bione e una fatta partire dal distaccamento volontario di Bellano insieme a un'autobotte.

L'incidente in Brianza

Non si tratta dell'unico sinistro del pomeriggio di sabato, anzi. Quasi contemporaneamente se n'è verificato un altro in Brianza, ma in direzione nord, tra Veduggio (Monza e Brianza) e Nibionno. Lì sarebbe avvenuto uno scontro tra automobili che avrebbe coinvolto principalmente una ragazza di 26 anni, raggiunta dai volontari di SOS Lurago d'Erba scattati in codice giallo. Anche in questo caso sono intervenuti sia i vigili del fuoco che gli agenti della Polizia Stradale.