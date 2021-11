Incidente nella galleria del Monte Barro: lunghe code anche sulle Provinciali

Traffico bloccato lungo la Strada Statale 36 "del Lago di Como e dello Spluga", ma anche lungo le arterie secondarie, durante la serata di mercoledì 24 novembre. Una delle corsie della galleria Monte Barro è attualmente chiusa in direzione nord a causa di un incidente avvenuto nel bel mezzo dell'"Attraversamento"; incidente tra autovetture che, fortunatamente, non ha causato il ferimento delle persone coinvolte. Sul posto si sono portate le forze dell'ordine, i tecnici di Anas per la messa in sicurezza della sede stradale e il carro attrezzi per la rimozione dei veicoli coinvolti.

Lunghe code si registrano anche ad Abbadia Lariana, lungo la Strada Provinciale 72 in direzione SS36.