Statale 36: incidente auto-moto nel Monte Barro, soccorsi in codice rosso

Lunga coda e soccorsi in codice rosso per l'incidente avvenuto qualche minuto dopo le 9 di sabato 25 settembre all'interno della galleria del Monte Barro, sulla Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", in direzione Colico. Ancora scarne le informazioni a disposizione, ma sarebbero coinvolte un'automobile, una motocicletta e due persone, nello specifico una donna di 41 anni e un uomo di 42 anni; i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e della Croce Rossa di Valmadrera sono entrati in azione in codice rosso. Allertati anche gli agenti della Polizia Stradale.

Lunghe code sulla Statale 36

La coda di autoveicoli si allunga fino al nuovo cavalcavia di Annone Brianza.