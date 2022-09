Schianto all'alba sulla Statale 36: paura per due giovani, lunghe code

Paura per due giovani all'alba. Intorno alle 6.20 due ragazzi, di 18 e 19 anni, si sono scontrati contro le barriere laterali della Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" all'altezza di Nibionno, in direzione Lecco: lo scontro contro il guard-rail sarebbe stato violento, motivo per cui l'allertamento dei soccorsi è avvenuto in codice rosso.

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e un'automedica, così come sono stati allertati i Vigili del Fuoco lecchesi e gli agenti della Polizia stradale di Monza.

Le condizioni dei due giovani, residenti fuori dalla provincia di Lecco, non si sono rilevate fortunatamente preoccupanti, tanto che non è stato necessario trasportarli in ospedale per gli accertamenti del caso, mentre la "super" è stata letteralmente bloccata a lungo, così come hanno sofferto le arterie laterali.