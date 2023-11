Auto ribaltata sulla Statale 36: soccorsi al lavoro

Serio incidente lungo la Strada Statale 36. Poco dopo le 17 di mercoledì 29 novembre la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per un mezzo ribaltatosi in direzione nord, all'altezza della galleria Scoglio che fa parte del territorio comunale di Lierna (km 69). La quattro ruote avrebbe terminato la propria corsa lungo la corsia di marcia e avrebbe lasciato parecchi detriti sul fondo stradale.

All'interno dell'automezzo c'era una giovane di 26 anni, raggiunta dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario e da un'automedica, unitamente al personale di Anas, della Polizia stradale e dei vigili del fuoco: le condizioni della ragazza non desterebbero, fortunatamente, particolare preoccupazione; il suo ricovero in ospedale è avvenuto in codice verde.