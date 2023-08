Incidente in galleria a Dervio: chiuso un pezzo di Statale 36

Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 10.15 di giovedì 3 agosto si è verificato uno schianto all'interno della galleria Corenno, in direzione Colico, che ha visto il coinvolgimento principalmente tra un'autovettura e un mezzo pesante lungo la corsia di sorpasso; al tamponamento hanno preso parte anche un altro camion e due automobili. La strada risulta essere momentaneamente chiusa, con uscita obbligatoria a Bellano per chi viaggia verso nord.

Nel sinistro sono coinvolte tre persone di 35, 37 e 51 anni, raggiunte in loco dai volontari del Soccorso Bellanese a bordo di due ambulanze e da un'autoinfermieristica: nessuno di loro versa in condizioni preoccupanti; sul posto anche gli agenti della Polstrada, il personale in forza ad Anas e i vigili del fuoco.