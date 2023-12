Tamponamento a catena lungo la Strada Statale 36. Poco prima delle 11 di domenica 31 dicembre quattro automobili si sono scontrate in direzione nord e a poca distanza dall'uscita per Costa Masnaga est. Il sinistro ha portato alla formazione di lunghe code per chi viaggia verso la Brianza: sul posto sono stati inviati gli agenti della Polstrada e i volontari della Croce Bianca di Besana Brianza: quattro le persone interessate dalle cure dei sanitari.

Un uomo di 83 anni è stato trasportato in codice verde in ospedale.