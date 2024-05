Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Poco prima delle 16 la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per la caduta di un motociclista di 26 anni avvenuta all'altezza dello svincolo di Briosco (Monza e Brianza), poi chiuso: secondo quanto riferito da fonti Anas, il sinistro sarebbe avvenuto in maniera autonoma in direzione Lecco (km 28+400).

Ferito il motociclista caduto sulla Strada Statale 36

Il giovane alla guida della due ruote è stato raggiunto dai sanitari della Croce Bianca di Giussano, entrati in azione insieme rapidamente in codice giallo: fortunatamente le condizioni del centauro non si sono rivelate preoccupanti, tanto che è stato trasportato in ospedale per le cure in codice verde. Lunghe code si sono formate per chi era in viaggio dal Milanese e dalla Brianza in direzione della nostra città capoluogo.