Scontro nella galleria San Martino, traffico rallentato sulla Statale 36

Incidente lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" durante la mattinata di venerdì 4 novembre. Un tamponamento si è verificato all'interno della galleria San Martino, frequentato tratto interrato che taglia in due Lecco: un camion, diretto verso nord, avrebbe tamponato due autovetture all'altezza del chilometro 51, coinvolgendo anche un motociclista: due le persone coinvolte più seriamente nel sinistro, un maschio di 28 anni e una donna di 43 anni che sono stati raggiunti in loco dal personale della Croce Rossa di Lecco.

I soccorsi e il traffico

La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato ancche all'invio sul posto del personale della Polizia di Stato di Bellano e a quello di Anas, come da prassi. Le condizioni dei feriti non sarebbero preoccupanti, dato che il ricovero all'ospedale "Alessandro Manzoni" di Lecco è avvenuto in codice verde. Chiaramente il traffico in transito nella zona risulta essere pesantemente condizionato dal sinistro, con code che si allungano fino all'inizio della galleria del Monte Barro a Civate, frazione Isella.