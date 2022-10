Scontro auto sotto Lecco: code lungo la Statale 36

Incidente senza gravi conseguenze all'interno della galleria San Martino di Lecco. Poco prima di mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata inviata all'interno del frequentato tratto che si trova lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" e passa proprio la città: un'automobile e una motocicletta sono venute a contatto in direzione sud, ovvero in direzione Brianza e Milano, provocando il ferimento di un 57enne.

Le code sotto Lecco

Subito si sono messi in moto i volontari del Soccorso Bellanese, unitamente agli agenti della Polizia stradale e ai tecnici del Centro Operativo Stradale di Bellano: fortunatamente, come spiegato in apertura, il sinistro non ha provocato gravi conseguenze nei confronti del motociclista, trasferito in codice verde in ospedale per gli accertamenti del caso. Sulla Statale 36 si sono verificati code e rallentamenti fino alla messa in sicurezza del tratto e alla riapertura totale della carreggiata.