Doppio incidente lungo la Strada Statale 36. Poco dopo le 18 si è verificato il ribaltamento di un'automobile all'interno della frequentata galleria del Monte Barro, in direzione nord: due le persone coinvolte, tra cui un maschio di 34 anni. Come riferito da Anas, il traffico lungo la SS36 "del lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente bloccato in direzione del confine con la Svizzera, per quanto avvenuto nel territorio comunale di Galbiate. Non solo: a poca distanza, all'altezza dell'uscita di Pescate, si è verificato anche un tamponamento.

Sul posto si sono portati la Polstrada e i tecnici di Anas per l'esecuzione dei rilievi e la gestione della viabilità , ma anche per ripristinare la circolazione il prima possibile. Sul posto anche i volontari della Croce Rossa di Valmadrera e i pompieri, al lavoro con le squadre di Lecco e Valmadrera su entrambi i sinistri.

Notevoli i disagi per chi viaggia verso Lecco e la Valtellina.