Incidente lungo la trafficata nuova Lecco-Ballabio. Intorno alle 13.30 di martedì 5 dicembre la Strada Statale 36 rac è stata chiusa per l'incidente che ha visto coinvolti due veicoli nella zona della galleria Passo del Lupo, quella che collega più da vicino con il centro urbano valsassinese. I vigili del fuoco sono entrati in azione per lo schianto tra gli automezzi, mentre i volontari della Croce Rossa di Lecco si sono occupati delle donne di 32 e 48 anni coinvolte nel sinistro.

Mobilitati anche gli agenti della Polstrada, unitamente a quelli della Polizia locale di Ballabio. A Lecco città si registrano notevoli rallentamenti: messa particolarmente alla frusta la zona di Rancio, Malavedo e Laorca, lì dove scorre la Strada Provinciale 62 - meglio nota come vecchia Lecco-Ballabio -, ma si registrano difficoltà anche ad Acquate, tra viale Tonale e viale Montegrappa.