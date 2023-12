Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Sinistro fortunatamente di lieve entità , tanto che non è stata mobilitata la macchina di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, ma comunque fortemente dannoso per l'intenso traffico che da tutto il giorno caratterizza la Strada Statale 36 visto il "ponte" con San Nicolò (per i lecchesi) e Sant'Ambrogio (per i milanesi). Lo scontro è avvenuto sul ponte Manzoni, in direzione nord, e ha generato delle code lunghe fino a Costa Masnaga, nel cuore della Brianza lecchese: sono tredici, per la precisione, i chilometri di coda verso la città capoluogo.