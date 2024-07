Incidente lungo la Strada Statale 36, già interessata da una frana lungo il raccordo con la Valsassina. Alle 10 di lunedì 8 luglio la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per l'incidente tra due automobili avvenuto all'altezza del Trivio di Fuentes, lì dov'è presente il maxi incrocio con la Strada Statale 38. I due veicoli, stando a quanto appreso, si sarebbero scontrati all'altezza della rotonda prima della rampa D, impattando così sulla viabilità in entrambe le direzioni.

Sul posto sono stati inviati, in codice giallo, i sanitari del Soccorso Bellanese, unitamente a una pattuglia della Polstrada e al personale di Anas: nel sinistro sono stati coinvolti un uomo di 22 anni e una donna di 51, in condizioni che sono segnalate come non gravi.