Statale 36: doppio incidente tra Monte Barro e San Martino, Lecco va in tilt

Il primo lunedì "vero" del 2023 non cambia le consuetudini. Incidente nella galleria del Monte Barro nel pomeriggio di lunedì 9 gennaio, lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga" in direzione Monza e Milano. Sinistro avvenuto intorno alle 17, ora di punta per quanto riguarda il traffico in uscita da Lecco: poche le informazioni riferite fino a questo momento, ma l'incidente tra due autoveicoli ha generato l'intervento dei mezzi e del personale di soccorso.

L'altro incidente

La centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto i volontari di Lecco Soccorso in codice giallo, con tre persone di 27, 34 e 44 anni che risultano essere coinvolte. Lungo la tratta si sono ovviamente formate delle lunghe code, con la città capoluogo già che già soffre per la chiusura della nuova Lecco-Ballabio e all'interno della quale si sono formati consistenti incolonnamenti: nel pomeriggio di martedì 10 gennaio almeno su questo fronte si dovrebbero registrare dei consistenti miglioramenti. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale, incaricati di eseguire i rilievi e gestire la viabilità nel tratto coinvolto: necessaria la chiusura di una corsia.

Un secondo sinistro, sempre uno scontro tra autoveicoli in direzione sud, si è poi verificato poco prima delle 18 all'interno della galleria del San Martino: un 32enne è stato raggiunto dai volontari del Soccorso degli Alpini di Mandello del Lario ed è stato trasferito in codice giallo presso l'ospedale Manzoni di Lecco.

Lecco va in tilt

Come detto, il sommarsi delle due difficoltà a livello viabilistico ha reso Lecco letteralmente impraticabile tutta la città. Un serpentone quasi unico di autovetture ha riempito le principali arterie dei rioni, oltre a quelle che si sono recate sul lungolago.