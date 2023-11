Paura nel tunnel della Statale 36: 20enne rischia grosso

Serio incidente all'interno della galleria San Martino, lungo la Strada Statale 36. Una 20enne, in viaggio in direzione nord, se l'è vista decisamente brutta: non è ancora chiaro se il sinistro abbia coinvolto un secondo autoveicolo - in tal senso i rilievi sono stati affidati agli agenti della Polstrada -, ma certamente le condizioni della ragazza alla guida della sua automobile sono state ritenute particolarmente gravi, tanto che la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto il personale sanitario della Croce Rossa di Lecco e un'automedica in codice rosso.

La 20enne è stata soccorsa, stabilizzata e trasferita presso l'ospedale Manzoni di Lecco: arrivata presso il nosocomio di via dell'Eremo, è stata ricoverata in pronto soccorso e l'è stato assegnato un codice giallo. Allertati anche i pompieri per la messa in sicurezza del mezzo.