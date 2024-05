Nuovo incidente lungo la Strada Statale 36. Poco prima di mezzogiorno la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza è stata allertata per quanto avvenuto a una manciata di metri dallo svincolo che permette di raggiungere Abbadia Lariana, in direzione Sondrio: una giovane di 22 anni ha perso il controllo della sua autovettura ed è andata a sbattere contro le barriere laterali.

Sul posto sono stati inviati in codice giallo, oltre a tecnici Anas, poliziotti e ai carabinieri, i sanitari del Soccorso Bellanese: la ragazza è stata presa in carico e trasportata in ospedale per gli accertamenti del caso. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.