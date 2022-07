Incidente notturno a Fiumelatte: 52enne ricoverato in ospedale

Incidente nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 luglio lungo la Strada Statale 36. Intorno alle 23.10 un uomo di 52 anni è stato soccorso all'uscita galleria Scoglio di Varenna, nella zona della frazione Fiumelatte: il sinistro stradale sarebbe stato generato dalla perdita di controllo del mezzo su cui era in viaggio, che avrebbe poi sbattuto contro le barriere laterali. Allertate da una chiamata al numero unico (Nue, 112), la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato in loco i volontari del Soccorso Degli Alpini di Mandello del Lario, i pompieri, il personale di Anas e una pattuglia della Polizia stradale di Bellano.

L'uomo, stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice verde presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco per gli accertamenti del caso, dov'è arrivato poco dopo le 00.20: le sue condizioni fisiche non desterebbero particolare preoccupazione.