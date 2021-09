Statale 36: incidente e traffico bloccato sulla Lecco-Ballabio

Incidente con traffico temporaneamente bloccato lungo entrambe le direzioni, lungo la Statale 36 del raccordo Lecco-Ballabio. Lo ha reso noto Anas in un comunicato stampa alle 14.39 di oggi, venerdì 3 settembre: "Lungo la strada statale 36racc Raccordo Lecco Ballabio il traffico è temporaneamente bloccato, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente al km 7,450 in corrispondenza della galleria Passo del Lupo. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento, ha coinvolto 3 veicoli. Il personale Anas è presente sul posto per la gestione del traffico e per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile".

L'incidente si è verificato poco prima delle 14 e l'allarme al 118 è scattato in codice giallo. Nello schianto tra due auto sono state coinvolte due donne di 67 anni e un uomo di 36. Sul posto due ambulanze, allertati anche Vigili del Fuoco e Polizia Stradale di Lecco.

Aggiornamento: traffico sbloccato alle 15.30

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della strada sono durate oltre un'ora. Sempre Anas ha poi aggiornato la situazione con un nuovo comunicato diramato alle 15.30 con il quale è stato reso lo sblocco del traffico con ripresa della normale viabilità nella tratta di Lecco-Ballabo interessata dall'incidente.