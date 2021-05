Subito odissea nel "Barro": incidenti a catena, chilometri di code sulla Statale 36

Alle 9 di sabato 8 maggio è iniziata una vera e propria odissea per chi è in viaggio sulla Strada Statale 36. A causa di un incidente avvenuto al km 47,500, nel territorio comunale di Galbiate, in direzione nord (Colico), è stata istituita dalla Polizia Stradale l'uscita obbligatoria a Civate, rimossa intorno alle 10.20, una manciata di metri prima dell'imbocco del tunnel che percorre il Monte Barro; proprio in quel tratto è avvenuto il sinistro stradale che vede coinvolti tre autoveicoli.

Circolazione ostruita

Gli utenti possono riprendere la SS36 a Lecco (Km 55+200). Varie le segnalazioni arrivate in redazione da parte di viaggiatori che sono rimasti bloccati all'interno del traforo: particolarmente disagiata la circolazione che riguarda i mezzi pesanti, impossibilitati a passare; i tre autoveicoli, infatti, occupano la gran parte della carreggiata e solo i mezzi leggeri riescono a proseguire, a passo d'uomo, il loro viaggio. Sul posto si sono portati gli agenti della Polizia Stradale, i tecnici di Anas e il personale medico.

Le code si sono formate anche sulla vie secondarie, come, ad esempio, in prossimità della stazione di Valmadrera.

Gallery