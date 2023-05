Incidente lungo la Strada Statale 36. Nel primo pomeriggio di sabato 13 maggio un veicolo in viaggio all'interno della galleria Dervio, in direzione nord, è andato a sbattere contro le barriere laterali, colpendo uno dei tubi antincendio installati sulla parete: l'urto ha provocato un piccolo rogo, che ha bruciato la pompa, ma fortunatamente la persona alla guida del mezzo non ha rimediato delle ferite.

Chiusa una corsia sulla Statale 36

Nelle ore successive al sinistro è stato necessario chiudere la corsia di marcia per permettere l'intervento dell'azienda contattata per procedere con la sostituzione del tubo. Allertata anche la polizia stradale per la gestione del traffico veicolare: i mezzi in transito hanno dovuto fare i conti con un logico rallentamento una volta arrivati sul luogo dell'incidente, ma le code si sono protratte per poche decine di metri. Niente a che vedere con quanto è accaduto venerdì a Lecco.