Schianto dalle gravi conseguenze lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 23 di sabato 22 luglio il 38enne alla guida di un'automobile ha perso il controllo della sua autovettura ed è andato violentemente a sbattere sul guard rail nella zona di Briosco, in direzione Milano. Immediatamente è stata mobilitata la macchina dei soccorsi, che ha permesso d'inviare sul posto le squadre dei vigili del fuoco scattate dal comando provinciale di Lecco e da Seregno (Monza e Brianza), mentre i volontari della Croce Bianca di Giussano si sono occupati di stabilizzare l'uomo al volante insieme al personale giunto a bordo di un'automedica.

Tradito da un malore

Secondo quanto appreso, il 38enne sarebbe stato colpito da un malore e sarebbe stato rinvenuto privo di conoscenza: rianimato sul posto, è stato caricato sull'ambulanza e trasferito d'urgenza presso l'ospedale San Gerardo di Monza per il ricovero, avvenuto in codice rosso intorno a mezzanotte. La strada, come disposto dagli agenti della Polizia stradale di Monza, è stata chiusa completamente al traffico per permettere l'esecuzione delle manovre di soccorso e dei rilievi necessari per ricostruire una dinamica che, comunque, è apparsa subito chiara.