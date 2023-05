Botto sotto il diluvio a Suello: scattano i soccorsi

Serio incidente nella notte a Suello. Poco dopo le 22.30 di giovedì 11 maggio due autovetture si sono violentemente scontrate lungo la Strada Provinciale che collega il paese alla Strada Statale 36: sicuramente hanno inciso anche le condizioni atmosferiche, un vero e proprio diluvio che ha ridotto la visibilità e reso scivoloso l'asfalto. La chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) ha portato alla mobilitazione dei soccorsi: la centrale operativa di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto un'autopompa serbatoio, che ha dato supporto ai volontari della Croce Verde di Bosisio e della Croce Rossa di Galbiate, unitamente a un'autoinfermieriestica, prima di mettere in sicurezza le due autovetture.

Nonostante l'uscita in codice rosso, le condizioni delle due persone ferite - due uomini di 58 e 59 anni - nono sono risultate essere gravi: il ricovero in ospedale è avvenuto per entrambi in codice verde, segno di condizioni di salute non preoccupanti.