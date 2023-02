Giornata nera sulla Statale 36: lunghe code anche in città

Triplo incidente e lunghe code lungo la Strada Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga". Intorno alle 12.30 due autovetture si sono scontrate all'interno della galleria del Monte Barro, in direzione sud, ed è stato necessario chiamare sul posto l'intervento dei soccorritori: in loco si sono portati i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini, unitamente alla Polizia stradale, che hanno preso in carico la 26enne e la 37enne rimaste coinvolte nel sinistro stradale.

Il secondo incidente

Poco dopo, e poche centinaia di metri in linea d'aria, si è verificato il secondo incidente: anche in questo caso due autovetture si sono scontrate - questa volta in direzione nord - lungo la corsia di sorpasso che percorre l'Attraversamento. Nell'incidente è stata coinvolta anche una bambina di un anno e sono stati chiamati a intervenire - unitamente alla Polstrada e al personale di Anas - i volontari della Croce San Nicolò di Lecco: otto, complessivamente, coloro che sono stati visitati dai sanitari, di età compresa tra i 22 e gli 86 anni.

Il terzo incidente

Terzo sinistro fissato nel tempo alle 14.30: tre persone sono state coinvolte in un tamponamento avvenuto poco prima dello svincolo d'Isella, in direzione Lecco, che ha creato altri problemi alla viabilità. Al lavoro i volontari della Croce Rossa di Valmadrera, della Croce Bianca e un'auto infermieristica, unitamente alla Polstrada. Allertati anche i vigili del fuoco.

Lunghe code anche a Lecco

Il verificarsi dei due incidenti quasi al medesimo momento e in entrambe le direzioni ha creato grossi problemi alla circolazione stradale, anche a Lecco: a quell'ora, tra l'altro, si verifica l'uscita di migliaia di studenti degli istituti scolastici cittadini e sono frequenti le code in varie zone del capoluogo già in condizioni normali dal punto di vista viabilistico. Ad aggiungere un ulteriore carico quello avvenuto nel primo pomeriggio.

Ancora problemi

Altri incidenti lungo la Statale 36 sono stati segnalati nella zona di Nibionno, con tre veicoli coinvolti ma senza feriti, lungo la rampa che da Civate s'immette sulla carreggiata nord in frazione Isella - auto-moto con una persona coinvolta - e a ridosso del nuovo cavalcavia di Annone Brianza - tamponamento tra auto in direzione nord con tre persone coinvolte -: una giornata nera.